Empfehlung - GN-Kinderseite: Auf den Spuren von Ariella

Bad Bentheim Ein Wunsch hat sich am Freitagabend für acht Mädchen im Bad Bentheimer Badepark erfüllt. Bei einem Schnupperkursus sind sie für eineinhalb Stunden in die Rolle einer Meerjungfrau geschlüpft. Mit leuchtendem Kostüm und großer Schwanzflosse tauschten sie durch das Becken des Badeparks in der Obergrafschaft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/gn-kinderseite-auf-den-spuren-von-ariella-268334.html