Glatteis: Audifahrer landet im Straßengraben

Bad Bentheim. Mit leichten Verletzungen ist ein 40-jähriger Litauer nach einem Verkehrsunfall in Bad Bentheim am Sonntagabend ins Krankenhaus gebracht worden. Der Fahrer war mit seinem Audi auf der Bundesstraße 403 im Bereich der Freilichtbühne in Fahrtrichtung Ochtrup unterwegs. Vermutlich aufgrund von Straßenglätte kam der Wagen gegen 21.10 Uhr nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Dabei zog sich der 40-Jährige leichte Verletzungen zu. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/glatteis-audifahrer-landet-im-strassengraben-217780.html