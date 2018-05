Glasfaser auch für Bad Bentheim-Süd

gn Bad Bentheim. Das teilt Michael Molitor mit, Projektleiter der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser. Wie hoch genau die Quote für Bad Bentheim Süd ist, wird derzeit noch ermittelt. Wie geht es nun weiter? Nach der offiziellen Freigabe der Geschäftsführung beginnen die detaillierten Vorbereitungen für den Ausbau, heißt es in der Pressemitteilung. Jeder aus dem Ausbaugebiet, der einen Vertrag eingereicht hat, wird per E-Mail über die weiteren Schritte informiert und zur Besprechung des Hausanschlusses kontaktiert.

Nun beginnt für Deutsche Glasfaser die Planungsphase der Tiefbauarbeiten. „In den nächsten Wochen werden wir festlegen, wo der PoP aufgestellt und wie der Tiefbau ablaufen wird“, erläutert Molitor. Der PoP – „Point of Presence“ – ist die Hauptverteilstation des Netzes. Von hier aus werden die einzelnen Glasfasern in die Haushalte verlegt. Das Aufstellen des PoPs ist das erste sichtbare Zeichen des Ausbaus. Im Anschluss daran beginnt das Generalunternehmen mit dem Tiefbau. Um über die anstehenden Bauarbeiten umfassend zu informieren, wird es zeitnah einen Bauinfoabend geben. Hierzu werden alle Bürgerinnen und Bürger der Anschlussgebiete noch einmal separat eingeladen, kündigt die Deutsche Glasfaser an.