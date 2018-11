Empfehlung - Gildehauserin sammelt plattdeutsche Geschichten

Gildehaus Fünf schwere Aktenordner hat Gertrud Stegemerten mittlerweile angesammelt. Sie alle sind voll mit Geschichten, Sprüchen, Weisheiten, Gedichten und allem, was der Gildehauserin in den vergangenen 40 bis 50 Jahren noch an plattdeutschen Schriften in die Hände gefallen ist. Eine Auswahl der aus ihrer Sicht besten, schönsten und lustigsten Texte hat Stegemerten in dem Buch „Gilhus kürt – Wat tot Noadenken – un vull Pleseäriges“ („Gildehaus redet Plattdeutsch – Nachdenkliches – und viel Heiteres“) zusammengestellt. Viele berichten aus dem Alltag in der Grafschaft Bentheim.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/gildehauserin-sammelt-plattdeutsche-geschichten-267026.html