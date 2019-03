Empfehlung - Gildehauser Schulen brauchen neue Räume

Bad Bentheim Unter anderem hatte die SPD in ihrem Antrag die Verwaltung aufgefordert, „einen Vorschlag zu erarbeiten, wie für die Grundschule in Gildehaus kurz bis mittelfristig ein Neubau an gleicher Stelle realisiert werden kann“. Den Sachstand erläuterte Bürgermeister Dr. Volker Pannen. So sei ein neuer Schulstandort für die Sekundarstufe II (Haupt- und Realschule oder alternativ eine Oberschule) zwischen den Ortsteilen Bad Bentheim und Gildehaus in Planung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/gildehauser-schulen-brauchen-neue-raeume-285427.html