Empfehlung - Gildehauser Freizeitmüller erhalten Verstärkung

Gildehaus Für Siegfried Gryn und Folker Krabbe endete vor wenigen Tagen die Ausbildung zum Freizeitmüller an der Ostmühle in Gildehaus. Der Berufsmüller und Prüfer Tonny Moes war eigens aus Bathmen in den Niederlanden angereist, um die erforderliche Prüfung abzunehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/gildehauser-freizeitmueller-erhalten-verstaerkung-246722.html