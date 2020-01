Empfehlung - „Gildehauser fordert Auflösung der Flüchtlingslager“

Gildehaus Schon seit rund fünf Jahren ist Gustav Ensink aus Gildehaus in der Flüchtlingshilfe aktiv, unterstützt Migranten bei verschiedenen Alltagsdingen wie dem Einkauf oder Fahrten zum Arzt. Entsprechend groß ist seine Bestürzung, als er in den Nachrichten von den Zuständen in griechischen Flüchtingscamps erfährt. So sollen in einem Camp auf der Insel Lesbos etwa 14.000 Menschen leben, obwohl es nur für 3000 errichtet wurde. Danach reift in Ensink der Gedanke: „Dort fährst du mal hin!“ Ende Dezember setzt der 63-Jährige seinen Plan in die Tat um – doch was er vor Ort zu sehen bekommt, übertrifft seine schlimmsten Befürchtungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/gildehauser-fordert-aufloesung-der-fluechtlingslager-339673.html