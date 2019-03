Empfehlung - Gildehauser Feuerwehr auch in Lingen und Meppen im Einsatz

GildehausDiese teilten sich auf in 50 Brandeinsätze, 92 Hilfeleistungseinsätze und fünf Fehlalarme. Bei den Einsätzen wurden 2098 Stunden geleistet und damit knapp 25 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Einsatz bei der Wehrtechnischen Dienststelle (WTD) 91 in Meppen, an dem auch sechs Kameraden aus Gildehaus mit dem ELW 1 beteiligt waren, schlägt allein mit 475 Stunden zu Buche.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/gildehauser-feuerwehr-auch-in-lingen-und-meppen-im-einsatz-284858.html