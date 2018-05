Empfehlung - Gildehauser Erdholländer bietet Einblicke ins Müllerhandwerk

gn Gildehaus. In Gildehaus steht eine runde Erdholländer-Mühle. Am Montag wird es neben dem Mahlbetrieb und Führungen durch die Mühle auch diverse handwerkliche Vorführungen verschiedener alter Handwerke im Rahmen eines immateriellen Kulturerbejahres geben: Ein Schmied wird in mittelalterlicher Manier heiße Eisen formen, Holzschuhmacher schnitzen Fußbekleidungen, darüber hinaus werden unter anderem Korbflechten und Tauflechten gezeigt. Weiterhin ist für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Auch musikalische Unterhaltung ist vorhanden und die Hobbybäcker des alten Backhauses produzieren und verkaufen an diesem Tag wieder frisches, leckeres Brot.(...)