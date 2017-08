Gildehaus: Unbekannte fackeln Blitzer ab

gn Gildehaus. Bislang unbekannte Täter haben die Geschwindigkeitsmessanlage an der Baumwollstraße in Gildehaus im Bereich der Autobahnüberfahrt am Freitag gegen 3.30 Uhr in Brand gesetzt, teilt die Polizei mit. Vermutlich haben sie den Starenkasten mit Benzin übergossen und angezündet.

Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. „Ob die darin befindlichen Messdaten noch ausgewertet werden können, wird zur Zeit geprüft“, sagte ein Polizeisprecher. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 mit der Polizei Nordhorn in Verbindung zu setzen.

Zuletzt zerstörten Unbekannte im Mai einen Blitzer in Haftenkamp. Auch diese Anlage wurde angezündet.