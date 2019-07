Empfehlung - Gezeigt in Bentheim: Brennende Probleme auf Plattencovern

Gildehaus 70 Gäste sind am Freitagtrotz hochsommerlicher Temperaturen zur neuen Ausstellungseröffnung ins Otto-Pankok-Museum gekommen. Zum 63. Mal präsentiert das Museum eine Ausstellung und überzeugt auch diesmal mit Originalität und Anspruch. „Musik für das Auge“ lautet der Titel der Schau, in der sich alles um die Folkmusik-Bewegung der 1950er- und 60er-Jahre dreht. Diesmal also keine bildende Kunst, sondern sozialkritische Musik, obwohl in der Ausstellung kein einziger Song zu hören ist. Doch das Konzept geht auf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/gezeigt-in-bentheim-brennende-probleme-auf-plattencovern-305475.html