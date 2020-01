Gewinner der Gildehauser 44. Glücksmarken-Aktion ermittelt

Gildehaus Die alljährliche Glücksmarken-Aktion, also die Ausgabe von Glücksmarken in ausgewählten Betrieben der Grafschaft, fand vom 1. Advent bis zum 24. Dezember statt. Am Mittwochabend wurden dann aus den rund 7000 Einsendungen die Gewinner der 130 Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro ermittelt.

Vorstandsmitglied Heinz-Gerd Rott begrüßte rund 30 Gäste in der Sparkasse Gildehaus. Die achtjährige Glücksfee Emma Wilbers unterstützte ihn tatkräftig bei der Ziehung der Lose und sorgte für gute Stimmung. Rita Koonert aus Gildehaus gewann so ein neues Fahrrad, Hermann und Christa Wenneker dürfen sich über einen Strandkorb freuen. Nach der Ziehung der Lose wurden die Gewinner telefonisch benachrichtigt und trafen kurze Zeit später zur Übergabe der Preise in der Sparkasse ein. Alle Preise, die noch nicht abgeholt wurden, liegen in der Sparkasse Gildehaus bereit.