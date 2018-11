Gesuchter 49-Jähriger mit gefälschtem Führerschein gestoppt

Bad Bentheim Die Bundespolizei hat am Samstag einen 49-jährigen Mann gestoppt, der per Haftbefehl gesucht wurde und mit einem gefälschten Führerschein auf der Autobahn fuhr. Der Mann war gegen 9.30 Uhr mit seinem Wagen aus den Niederlanden eingereist. Auf dem Parkplatz „Waldseite Süd“ wurde das Fahrzeug von einer Streife der Bundespolizei überprüft. „Allerdings hatten die Beamten erhebliche Zweifel an der Echtheit der vorgelegten Fahrerlaubnis und untersuchten das Dokument einen polnischen Führerschein genauer“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei dem Führerschein um eine „Totalfälschung“ handelt. Das heißt, der Ausweis ähnelt dem Original so gut wie möglich, ist aber komplett neu gefertigt, aus möglichst ähnlichen Materialien wie ein echtes Dokument, erklärt die Bundespolizei.

Bei den Nachforschungen stellte sich heraus, dass dem 49-Jährigen die Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen wurde. Außerdem wurde bekannt, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main mit Haftbefehl gesucht wurde. „Der polnische Staatsbürger war wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit mit fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zur Zahlung einer Geldstrafe von 1500 Euro oder Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt worden“, teilen die Beamten mit. Da der Mann die Geldstrafe bezahlte, blieb ihm der Gefängnisaufenthalt erspart. Der gefälschte Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 49-Jährige schließlich weiterreisen, diesmal allerdings als Beifahrer.