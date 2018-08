Empfehlung - Gemeinde nimmt Abschied von Gemeindereferentin Wenker

SCHÜTTORF. Mit einem Gottesdienst in der Schüttorfer Pfarrkirche Mariä Verkündigung ist am Sonnabend die Gemeindereferentin Bernadette Wenker aus der katholischen Pfarreiengemeinschaft der Obergrafschaft verabschiedet worden. 15 Jahre lang hatte sie hauptberuflich in Bad Bentheim und Schüttorf gearbeitet. Vor allem in der alljährlichen Vorbereitung auf die Erstkommunion war sie engagiert. Vor drei Jahren war sie zudem von Bischof Bode als eine von sechs Laien für den Beerdigungsdienst eingesetzt worden. Aufgrund ihres Engagements war sie vielen Gemeindemitgliedern, aber auch Menschen außerhalb der katholischen Gemeinde bekannt und wurde von ihnen geschätzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/gemeinde-nimmt-abschied-von-gemeindereferentin-wenker-247046.html