Empfehlung - Gelungenes Fest bei Wein und Wolljacke

Bad Bentheim Gemütlich zusammensitzende Grüppchen, flanierende Besucher und angeregte Gespräche bestimmten das Bild während des dreitägigen Weinfestes auf dem Herrenberg. Am frühen Freitagabend eröffnete Bürgermeister Volker Pannen die gesellige Veranstaltung, die einmal mehr von der Bad Bentheimer Interessengemeinschaft organisiert worden war. Kurz darauf war auch der letzte Platz besetzt und die Besucher ließen sich die vorzüglichen Weine von Anbietern aus deutschen Weinbaugebieten von Rheinhessen bis zur Mosel sowie aus italienischen Provinzen munden. Ebenso erlesen waren die Speiseangebote, die einzelne Anbieter präsentierten, vom auf Weinfesten unverzichtbaren Zwiebelkuchen über Käseplatten, Schinkenspezialitäten und Gegrilltes beim „heimischen Italiener“ bis hin zu frisch am Buchenholzgrill gegarten Lachsfilet eines holländischen Händlers, dessen ungewöhnlicher Stand mit Oldtimer und „antikem“ Spezialgrill besondere Aufmerksamkeit erzeugte. Die gute Stimmung hielt bis gegen Mitternacht an, bis die Band „Good Taste“ ihre Instrumente verstaute und das letzte Gläschen geleert war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/gelungenes-fest-bei-wein-und-wolljacke-250691.html