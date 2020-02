Empfehlung - Gefahrguteinsatz am Bahnhof Bentheim verläuft glimpflich

Bad Bentheim Zu einem vermeintlichen Gefahrguteinsatz sind die Feuerwehren aus Bad Bentheim und Schüttorf am Donnerstagnachmittag zum Bahnhof Bad Bentheim ausgerückt. Dort war bei einer Kontrolle an einem Güterzug ein tropfendes Ventil bemerkt worden. Weil man befürchtete, dass sich in dem Tankwaggon leicht entzündliches Ethanol befand, wurde die Feuerwehr alarmiert. Schnell stellte sich heraus, dass der Tank bereits entladen war und nur noch ein Rest aus dem Ventil getropft war. Laut Bundespolizei wurde das Erdreich dadurch nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Einsatz fand ein rasches Ende. Vor Ort war neben der vollständig ausgerückten Feuerwehr Bad Bentheim auch der Gefahrgutzug der Feuerwehr Schüttorf.