„Gartentage“ locken in den Bad Bentheimer Schlosspark

Bad Bentheim Zum dritten Mal laden die „Gartentage“ unter dem Motto „Sommer im Schlosspark“ auf die Ausstellungsfläche unterhalb der Bad Bentheimer Burg ein. Gartenfreunde finden hier von Freitag, 21. August, bis Sonntag, 23. August, ein buntes Angebot zu den Themen „zu Hause im Garten“ und „Renovieren und Energie“. Rund 100 Aussteller zeigen ihr Angebot in den Bereichen Gartengestaltung und Ambiente, Brunnen, Gartenmöbel, Grills, Kamine, Gartenlandschaftsbau, Kunstgewerbe, Dekorationen, Lifestyle und mehr. Die Veranstalter versprechen „ein Sommerfest mit allem, was zu einem Erlebnisgarten gehört“.

Das Gelände ist am Freitag von 12 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 8 Euro, Jugendliche bis 16 Jahren haben freien Zugang. Tickets sind erhältlich bei „Ticket Regional“ auf www.ticket-regional.de oder unter Telefon 0651 9790777 sowie bei der „Tourist Info Bad Bentheim“, Schloßstraße 18, Telefon 05922 98330. Restkarten sind während der Veranstaltung auch am Eingang zum Schlosspark erhältlich.