Fußgänger bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Bad Bentheim Bei einem Verkehrsunfall auf der Rheiner Straße (L39) in Bad Bentheim ist am Dienstagabend ein 57-jähriger Fußgänger lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann aus Bad Bentheim hatte die Fahrbahn gegen 20.45 Uhr in Höhe einer Tankstelle überqueren wollen. Dabei wurde der dunkel gekleidete Mann offensichtlich vom Fahrer eines Autos, das aus Richtung Gildehaus kam, übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 57-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/fussgaenger-bei-zusammenstoss-lebensgefaehrlich-verletzt-320434.html