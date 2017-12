Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

gn Bad Bentheim. Ein 37-jähriger Fußgänger wurde am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf der Rheiner Straße in Bad Bentheim bei einem Unfall schwer verletzt. Laut Polizeiangaben überquerte der Mann aus Bad Bentheim die Fußgängerfurt an der Ampelanlage der Rheiner Straße in Richtung Bahnhof. Hier wurde er durch den Toyota Auris eines 68-jährigen Bad Bentheimers erfasst. Der Autofahrer bog von der Bentheimer Straße auf die Rheiner Straße ein und hatte den Fußgänger übersehen. Der Fußgänger wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus in Rheine gebracht.

