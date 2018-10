Fußballteams kämpfen in Bad Bentheim gegen Blutkrebs

Bad Bentheim Kicken für die Deutsche Knochenmarkspende (DKMS): Am Dienstag, 30. Oktober, spielen die C-Jugend-Mannschaften zugunsten der DKMS. Ab 19 Uhr rollt der Ball auf dem Sportplatz des SV Bad Bentheim. Es treten an die Jugendspielgemeinschaft (JSG) Obergrafschaft, also die Fußballer des FC Schüttorf 09 und des SV Bad Bentheim, gegen die JSG Gildehaus/Bentheim, also gegen die Spieler des TuS Gildehaus und der SG Bad Bentheim. Das Spiel steht unter dem Motto: „Wir stellen Blutkrebs ins Abseits“.

Zwei Mannschaften aus dem Seniorenbereich werden die Besucher auf dem Hauptplatz des SV Bad Bentheim mit Getränken und Speisen versorgen. Alle Einnahmen des Verkaufs sowie Spenden kommen der DKMS zugute. Die Idee zu dem Benefizspiel hatte der Gildehauser Nico Weusmann. Er unterstützt damit die Typisierungsaktion des SV Bad Bentheim und der reformierten Kirche am 11. November. Um noch mehr Menschen auf die Typisierungsaktion aufmerksam zu machen, haben sich die Fußballer etwas ausgedacht: Die Einlaufkids der jüngeren Jugendmannschaften werden Ballons in die Luft steigen lassen, die mit Flyern zur Aktion bestückt sind. „Hoffentlich machen wir die Aktion in der Region bekannt“, heißt es vom Veranstalter.