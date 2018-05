Empfehlung - Für die „Goldene Göre“ vor der Kamera

Bad Bentheim. An Interviews und Kameras haben sich Quentin Bilan und seine Theken-AG „Just do it!“ des Unabhängigen Jugendhauses Bad Bentheim (UJH) schon gewöhnt: Seit der Nominierung für die „Goldene Göre“ des Deutschen Kinderhilfswerkes hat die Gruppe sich den Lokalpolitikern vorgestellt und auch mehrere Interviews gegeben. Am Donnerstag stand die Theken-AG für Moderator Ingo Dubinski vor der Kamera. Er filmt alle sechs nominierten Projekte. Die Filme, die dabei entstehen, sollen bei der Siegerehrung am 11. Juni im Europa-Park in Rust gezeigt werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/fuer-die-goldene-goere-vor-der-kamera-234763.html