Empfehlung - Fünfte Bummelnacht lockt viele Besucher nach Bentheim

his Bad Bentheim. Die teilnehmenden Geschäfte aus der Bad Bentheimer Interessengemeinschaft (BBI) hatten die Innenstadt für die Bummelnacht mit verzierten Kürbissen, Kerzen und kleinen Feuerstellen besonders herausgeputzt. Bei gutem Herbstwetter entfaltete die Wilhelmstraße so ihren besonderen Charme. In und vor den Geschäften wartete die Kaufmannschaft zudem mit kleinen Ständen für Essen und Getränken auf. Über den Status des Geheimtipps ist dabei die Kürbissuppe bereits heraus, die bei jeder Bummelnacht im Geschäft von „Raumausstattung Hemme" serviert wird.(...)