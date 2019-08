Empfehlung - Führung durch die „stillen Steinbrüche“ Bentheims

Bad Bentheim Start ist an „Schlüters Kuhle" (Straße am Wasserturm 40, nahe der Jugendherberge). Die Führung dauert ca. zwei bis drei Stunden. „Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollten festes Schuhwerk tragen", heißt es in einer Ankündigung des Sandsteinmuseums. Die Gebühr für die Teilnahme beträgt pro Person 3 Euro.(...)