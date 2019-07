Empfehlung - Freizeitmüller auf Tour von Papenburg bis Bad Zwischenahn

Gildehaus Seit damals wurden in jedem Jahr Mühlen im In-und Ausland besucht und Kontakte zu Kollegen geknüpft. In diesem Jahr machten sich acht Müllerkollegen auf den Weg ins Emsland und Ammerland. Als Erstes ließen sie sich in Papenburg in der Meyer-Werft den Bau von Kreuzfahrtschiffen erklären. Am Nachmittag besuchten die Müller ihre Kollegen in der Windmühle in Papenburg, verbunden mit einer Hafenrundfahrt. Am nächsten Tag machte sich die Gruppe auf den Weg nach Bad Zwischenahn. Hier wurde ihnen der zur „Rügenwalder Mühle“ gehörende Neubau einer Windmühle erläutert. Bei dieser Gelegenheit wurde deutlich, wozu ein an sich zum Mahlen von Korn gedachtes Bauwerk umfunktioniert werden kann. Obwohl sämtliche Utensilien und Werkzeuge vorhanden sind, die ein Müller für seine Arbeit braucht, steht das Gebäude unter anderem für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/freizeitmueller-auf-tour-von-papenburg-bis-bad-zwischenahn-306513.html