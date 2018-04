Freiheits- oder Geldstrafe? Bundespolizei stellt 31-Jährigen

Die Bundespolizei hat am Dienstagvormittag einen 31-jährigen Niederländer am Bahnhof in Bad Bentheim kontrolliert. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen Gefährdung des Straßenverkehrs vor. Er musste 750 Euro Strafe zahlen oder 15 Tage ins Gefängnis.