Freie Bahn für Bau neben dem Bentheimer Rathaus

Bad Bentheim. „Was lange währt, wird endlich gut“ so fasste es am Ende SPD-Ratsherr Bernhard Hofste zusammen. Der Bauausschuss des Bad Bentheimer Stadtrates hat sich am Montagabend auf den Entwurf zur Bebauung des Platzes neben dem Rathaus geeinigt. Der mögliche Bauherr und Investor Gerrit Büter aus Ringe stellte den erneut abgeänderten Plan für den Gebäudekomplex vor: So wird der Diakonische Dienst in Bad Bentheim acht Servicewohnungen an der Seite zur Ochtruper Straße hin betreiben. Ursprünglich waren dort Ladengeschäfte geplant. Im Gegensatz zum vorherigen Entwurf ist zudem der hintere Gebäudeteil (Nordwest-Seite) nicht mehr so massiv wie vorher. „Hier haben wir deutlich abgespeckt“, sagte Büter. Die Zufahrt zu den Parkplätzen für Anwohner und Besucher erfolgt für das obere Parkdeck mit 16 Plätzen über die Ochtruper Straße, für das untere Parkdeck mit sieben Plätzen über die Zufahrt des Drees’schen Hofs von der Ecke Gartenstraße/Kirchstraße aus. Auf Anregung von Britta Kwakkel vom Bauamt soll dort die Einfahrt zum unteren Parkdeck entgegen der ursprünglichen Planung von der Stirnseite aus erfolgen, um die Stiege zwischen Neubau und Rathaus zu entlasten. Zum gleichen Zweck verzichtet die Stadt zudem auf drei Parkplätze am Rathaus, die ebenfalls über die Zufahrt des Drees’schen Hofs zu erreichen sind.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/freie-bahn-fuer-bau-neben-dem-bentheimer-rathaus-203006.html