Empfehlung - Frauenpower zum Weltfrauentag im Haus Westerhoff

Bad Bentheim „Was zeichnet erfolgreiche Frauen aus?“, fragte die stellvertretende Bürgermeisterin Adele Januschewski in ihrer Begrüßung zur Eröffnung. „Sie suchen und finden ihre Stärken“, lautete die Antwort. Mit einem Strauß lila Tulpen in den Händen schloss sich die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Simone Schumski an und wünschte den Künstlerinnen viel Erfolg für ihre Ausstellung. Die ist nicht nur eine Präsentation künstlerischer Arbeiten, sondern war zugleich mit einer Einladung verbunden, den Internationalen Frauentag zu feiern. Der Zuspruch war so groß, dass es eng wurde in dem alten Ackerbürgerhaus – auch einige Männer waren der Einladung gefolgt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/frauenpower-zum-weltfrauentag-im-haus-westerhoff-285871.html