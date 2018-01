Empfehlung - Frau nach Unfall auf Nordhorner Weg in Lebensgefahr

sk/sb Gildehaus. Auf dem Nordhorner Weg außerhalb von Gildehaus sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Autos frontal zusammengestoßen. Warum es zu der Kollision in einer langgestreckten Kurve kam, ist noch unklar. Ein 22-jähriger Mann aus Gildehaus fuhr mit seinem Opel Astra auf dem Nordhorner Weg in Richtung Nordhorn. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er nach Polizeiangaben auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Mercedes SLK einer 28-jährigen Frau aus Nordhorn zusammen. Der Mercedes wurde durch den Aufprall in den Seitengraben geschleudert. Die 28-Jährige war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Gildehaus gerettet werden. Wie die Polizei mitteilte, erlitt die Frau lebensgefährliche Verletzungen. Der 22-jährige Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Für die Unfallaufnahme war der Nordhorner Weg bis zirka 12 Uhr voll gesperrt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/frau-nach-unfall-auf-nordhorner-weg-in-lebensgefahr-221334.html