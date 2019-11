Empfehlung - Franziskusstraße in Bad Bentheim erhält eine Treppe

Bad Bentheim Ohne Treppe wird es nicht gehen. Lange hat es im Rat und in den Ausschüssen der Stadt Bad Bentheim Streit um die Franziskusstraße gegeben. Die Straße, an der der Altbau des Jugendhauses dem Neubauprojekt eines Investors gewichen ist, stand im immer wieder Zentrum der Kritik (die GN berichteten mehrfach). Zwischen dem Bereich der Neubauten an der westlichen Franziskusstraße, und der alten Franziskusstraße, die im Osten im spitzen Winkel in die Ochtruper Straße mündet, war ein gravierender Höhenunterschied von etwa 70 Zentimetern entstanden, der aufgrund vorhandener Versorgungsleitungen laut Britta Kwakkel, Mitarbeiterin im städtischen Bauamt, nicht abgetragen werden kann. Die alte Straße, von Osten kommend, liegt damit deutlich höher als der neue Teil, der laut Vereinbarung zwischen Investor und Stadt zur öffentlichen Nutzung freigegeben werden muss.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/franziskusstrasse-in-bad-bentheim-erhaelt-eine-treppe-330333.html