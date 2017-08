Empfehlung - Franziskanermönche aus Bardel laden zum „Hungermarsch“ ein

Bardel. Die Wanderschuhe anziehen und gleichzeitig etwas Gutes für sich und andere tun? Das geht beim „Hungermarsch“ in Bardel. Für Sonntag, 17. September, organisiert das Franziskanerkloster Bardel eine etwas andere Wanderung. Auch in diesem Jahr steht sie unter dem Motto „Ein Tag im Jahr gehört der Dritten Welt“. Der Erlös kommt einem Projekt im Nordosten Brasiliens zugute. In diesem Jahr soll die Arbeit mit schwerbehinderten und bettlägerigen Menschen gefördert werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/franziskanermoenche-aus-bardel-laden-zum-hungermarsch-ein-203165.html