Empfehlung - Foodtrucks steuern wieder Bad Bentheim an

lf Bad Bentheim. Nach einem Jahr Pause wagt die Stadt Bad Bentheim einen neuen Anlauf: Vom 13. bis 15. Juli findet im Schlosspark ein „Food-Truck-Festival“ in abgewandelter Form statt. Während die großen Imbisswagen bei der ersten „Street-Food-Meile“ im Jahr 2016 in der Innenstadt standen, wird sich bei der Neuauflage stattdessen der Schlosspark in eine Gourmetmeile verwandeln.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/foodtrucks-steuern-wieder-bad-bentheim-an-237196.html