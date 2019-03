Förderprojekt Gopea präsentiert Kunstnachwuchs in der Burg

Am Sonntag wurde in der Burg Bentheim die Ausstellung „start 57“ des Förderprojektes Gopea (gallery of preestablished art) vor großem Publikum eröffnet. Junge Kunst wird hiermit nicht nur gefördert, sondern auch hochprofessionell vermarktet.