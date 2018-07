Flüchtlinge und Helfer feiern in Bad Bentheim Sommerfest

Ein Sommerfest für alle Geflüchteten, für haupt- und ehrenamtliche Unterstützer und alle anderen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren fand am Donnerstag an der Freilichtbühne Bad Bentheim statt. Das Ziel war es, die Menschen in Kontakt zu bringen.