Fliegerbombe in Gildehaus gesprengt

Bei Erdarbeiten ist am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf einem Acker an der Straße Am Görfeld in Gildehaus gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst hat sie am Abend vor Ort gesprengt.