Finanzamt Bad Bentheim gratuliert jungen Absolventen

Bad Bentheim Die Finanzanwärter Henning Deters und Jan Christian Pohlman sowie die Finanzanwärterin Milena Veddeler haben ihr Duales Studium beim Finanzamt Bad Bentheim erfolgreich als Diplom-Finanzwirte abgeschlossen.

Nane Byknüver und Franziska Kolde dürfen sich ab 1. August als Finanzwirtinnen bezeichnen: Sie haben ihre zweijährige Ausbildung mit theoretischem Unterricht an der Steuerakademie in Bad Eilsen sowie Praxisphasen im Finanzamt Bad Bentheim erfolgreich abgeschlossen. Die Finanzwärter haben eine 21-monatige Theoriephase an der Steuerakademie in Rinteln und eine 15-monatige Praxiszeit in Bad Bentheim hinter sich gebracht. Alle fünf haben durch Anstrengung, Hingabe und auch Spaß eine höchst anspruchsvolle Ausbildung erfolgreich beenden können. In Zukunft werden die Nachwuchskräfte sich damit beschäftigen, den reibungslosen Ablauf in der Finanzverwaltung zu gewährleisten, auch im Hinblick auf den demografischen Wandel. Hierfür können sie flexibel in den verschiedensten Bereichen der Finanzverwaltung eingesetzt werden und haben die Möglichkeit, sich fortzubilden.

Das Finanzamt Bad Bentheim gratulierte den nun ausgebildeten Steuerinspektoren und der Steuerinspektorin sowie den Steuersekretärinnen.