Filmfreunde starten nach der Sommerpause mit neuem Film

Ein Kino ist nicht nur der Ort für bewegende Filme auf der Leinwand, sondern auch eine Begegnungsstätte für Menschen. Das Treff 10 mit dem angegliederten Café bietet diese Möglichkeit, in der Filmpause und danach, über das Thema des gezeigten Films zu diskutieren, heißt es in der Pressemitteilung. Für den 1. September ist daher wieder ein Filmabend geplant.

Nach der Sommerpause startet das Filmteam der Bentheimer Filmfreunde am 1. September mit einer erfrischend originellen Komödie mit Tiefgang. Der Titel darf leider aus vertragsrechtlichen Gründen nicht öffentlich genannt werden, aber soviel zum Inhalt: Die Lehrerin Antoinette (Laure Calamy) kann es kaum erwarten, mit ihrem heimlichen Liebhaber Vladimir (Benjamin Lavernhe) – dem Vater einer ihrer Schülerinnen – in den Sommerurlaub zu fahren. Der hat allerdings doch keine Zeit für die traute Zweisamkeit, weil seine Frau schon einen Trekkingurlaub geplant hat – mitsamt Tochter und einem Esel, der das Gepäck tragen soll. Das will Antoinette nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Sie beschließt, der Familie zu folgen. Doch das ist einfacher gesagt als getan, denn ihr Miet-Esel Patrick denkt gar nicht daran, nach ihrer Pfeife zu tanzen“. Die Filmliste kann unter der E-Mailadresse bentheimer-filmfreunde@gmx.de angefordert werden. Wer Mitglied im Verein werden möchte, bekommt die Beitrittserklärung im Kino (Treff

10). Den neuen Flyer mit dem Kinoprogramm gibt es bei den Banken, im Rathaus und der Touristinformation Bad Bentheim.

Der Eintritt ist wie immer frei. Einlass im Soziokulturellen Zentrum, Kirchstraße 10 ist um 18:30 Uhr. Beginn der Vorführung: 19 Uhr.