Empfehlung - Fiets-Saison beginnt mit Kaiserwetter

Bad Bentheim. Der sechsjährige Jannis aus Nordhorn war wohl der jüngste Teilnehmer der Sternfahrt. Gemeinsam mit einer 220 Fahrradfahrer großen Gruppe war er am Morgen am ZOB in Nordhorn aufgebrochen. Nach einer kleinen Pause in Neerlage ging es dann schließlich nach Bad Bentheim, wo bei 25 Grad Celsius und Sonnenschein in der Innenstadt ein buntes Programm rund um das Zweirad auf die Beine gestellt worden war. 30 Kilometer legte Jannis auf seinem Fahrrad zurück und erhielte dafür von den Besuchern viel Applaus. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/fiets-saison-beginnt-mit-kaiserwetter-231833.html