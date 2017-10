Feuerwehrleute üben im Hotel Grossfeld

Bad Bentheim. Eine Magistratsübung hat die Ortsfeuerwehren aus Bad Bentheim und Gildehaus am Donnerstag gegen 19.30 Uhr zum Hotel Grossfeld an der Schlossstraße in Bad Bentheim geführt. Dort brennt es im dritten Stock, so das Szenario. Mehrere Gäste sind in ihren Zimmern eingeschlossen und müssen mit der Hubrettungsbühne und Leitern in Sicherheit gebracht werden. Die Flammen drohen außerdem auf das benachbarte Rathaus überzugreifen.

Neben der Feuerwehr ist auch das Deutsche Rote Kreuz vom Ortsverein Bad Bentheim und Gildehaus im Einsatz. Die Übung sorgt für großes Aufsehen: Zahlreiche Schaulustige versammelten sich vor dem Hotel.

Rettungskräfte proben Brandeinsatz im Hotel 75 Freiwillige von Feuerwehr und DRK haben am Donnerstagabend einen Rettungseinsatz im Hotel Grossfeld geprobt.