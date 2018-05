Feuerwehrfahrzeug im Einsatz umgestürzt: Sieben Verletzte

Bad Bentheim. Sie wollten helfen, doch auf einmal brauchten sie selbst Hilfe: Sieben Bentheimer Feuerwehrleute sind am Sonntagmittag auf dem Weg zu einem Einsatz verunglückt. In einer Seniorenanlage hatte eine Brandmeldeanlage Alarm geschlagen. Eigentlich ein Routineeinsatz für Feuerwehren. Auch die Ausfahrt vom Feuerwehrhaus über die Heinrich-Heine-Straße in Richtung Rheiner Straße (B 403) kennen die örtlichen Einsatzkräfte von zahlreichen Fahrten. Doch diesmal endete der Einsatz für einen Teil der Feuerwehrleute bereits hier: Ausgangs einer scharfen Linkskurve kippte ein Löschfahrzeug (LF 20) auf die Seite.

Sofort eilten zahlreiche Rettungskräfte zu der Unfallstelle, gemeldet war ein „Massenanfall von Verletzten“. Wie sich herausstellte, waren sieben Fahrzeuginsassen verletzt worden, keiner jedoch lebensgefährlich. Acht Rettungswagen aus der Grafschaft und dem Emsland sowie Notärzte, die unter anderem per Hubschrauber eingeflogen wurden, Feuerwehrkameraden aus Gildehaus und der DRK-Ortsverein kamen ihnen zu Hilfe. Das Großaufgebot sorgte für Behinderungen auf der Rheiner Straße, die Polizei regelte dort den Verkehr.

Feuerwehrfahrzeug in Bad Bentheim verunglück Schweres Unglück bei einem Feuerwehreinsatz in Bad Bentheim: Bei der Ausfahrt ist ein Löschfahrzeug in der Nähe des Feuerwehrhauses auf die Seite gekippt. Es gab mehrere Verletzte.

Auch Bürgermeister Volker Pannen, selbst Feuerwehrmann, eilte zum Feuerwehrhaus und zeigte sich tief betroffen. „Ich bin erleichtert, dass es so glimpflich gelaufen ist“, sagte er den GN. Das Bild des umgestürzten Fahrzeugs werde sich einprägen. Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Gildehaus, dem DRK und den Notfallseelsorgern sei sehr vorbildlich. „Es ging alles ruhig und besonnen vonstatten“, lobte Pannen: „Wir stehen alle zusammen in dieser Situation.“

Das Feuerwehrauto wurde bei dem Unfall stark beschädigt und am Nachmittag von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. „Wir werden schnellstmöglich für Ersatz sorgen, bis das beschädigte Fahrzeug repariert ist“, versprach Bürgermeister Pannen.