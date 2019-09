Empfehlung - Feuerwehren üben im Seniorenzentrum den Ernstfall

Bad Bentheim Folgendes Einsatzszenario hatten Zugführer Marc Neesen, sein Stellvertreter Holger Buttler, Gruppenführer Matthias Hagerott und Jugendfeuerwehrwart Sebastian Fischer ausgearbeitet: Bei Reparaturarbeiten an der Lüftung der Küche im Dachgeschoss ist es zu einer Verpuffung gekommen. Ein Arbeiter konnte sich ins Freie retten und berichtet von Flammen aus der Lüftungsanlage. Sein Kollege wird nach wie vor vermisst. Das Dachgeschoss ist stark verqualmt, Flammen sind von außen jedoch nicht zu sehen. Der Qualm breitet sich mittlerweile auf den Flur des Wohnbereiches 5 aus. Dort stehen mehrere gehfähige Personen sowohl in südlicher als auch in nördlicher Richtung an den Fenstern. Die Stationsleitung kann sich aus ihrem Zimmer noch ins Freie retten. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/feuerwehren-ueben-im-seniorenzentrum-den-ernstfall-318648.html