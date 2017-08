Empfehlung - Feuerwehreinsatz im Gildehauser Industriegebiet

Gildehaus. Die Ortsfeuerwehr Gildehaus ist am frühen Freitagabend in das Gildehauser Industriegebiet ausgerückt. Gemeldet worden war ein starker Brandgeruch im Bürobereich einer Firma an der Luxemburger Straße. Die Kameraden, die mit drei Fahrzeugen und 30 Mann Besatzung ausgerückt waren,überprüften das Gebäude mit Wärmebildkameras, konnten jedoch keinen Brand feststellen. Vermutet wird ein technischer Defekt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/feuerwehreinsatz-im-gildehauser-industriegebiet--202580.html