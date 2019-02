Empfehlung - Feuerwehr rückt zu Schornsteinbrand aus

Bad Bentheim Blaulichteinsatz an Bad Bentheims Neustadtstraße: Gegen 18.30 Uhr am Donnerstag rückten dort Löschkräfte der Feuerwehr an, weil sie zu einem Schornsteinbrand alarmiert wurden. Beim Eintreffen fanden die Kameraden lediglich einen rauchenden Schornstein vor. Die Bewohner des Hauses hatten das Gebäude bereits verlassen. Unter Atemschutz und über eine Hubrettungsbühne schauten sich die Einsatzkräfte den Schornstein genauer an und kehrten ihn aus, unterstützt durch einen Schornsteinfeger. Nachdem das letzte Glutnest ausgemacht wurde, überprüften sie das Wohnhaus mit einer Wärmebildkamera. Anschließend rückten die insgesamt 15 Einsatzkräfte ab. Ein Schaden am Wohnhaus entstand nicht. Die Bewohner konnten nach dem Einsatz wieder in ihre „vier Wände" zurückkehren.