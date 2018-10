Empfehlung - Feuerwehr löscht Müllbrand in Bad Bentheim

Bad Bentheim Keine gute Idee hatte am vergangenen Samstag ein Bentheimer, wie nun bekannt wurde. Statt seinen Unrat zu entsorgen, zündete er ihn gegen 13.15 Uhr an der Straße „Im Vogelsang“ kurzerhand an. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, berichtet die Feuerwehr Bentheim, die zu diesem Zeitpunkt gerade mit den Vorbereitungen der Abnahme der „Jugendflamme 2“ beschäftigt war.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/feuerwehr-loescht-muellbrand-in-bad-bentheim-258762.html