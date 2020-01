Empfehlung - Feuerwehr löscht Holzunterstand in Bad Bentheim

Bad Bentheim Die Feuerwehr Bad Bentheim ist am Sonntagmorgen gegen 3 Uhr zu einem Schuppenbrand in die Straße Zum Tüschenbrook gerufen worden. Vor Ort stand ein Holzunterstand in der Größe von etwa drei mal drei Metern in Brand. Der Unterstand grenzte an einem Schuppen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/feuerwehr-loescht-holzunterstand-in-bad-bentheim-337862.html