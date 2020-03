/ Lesedauer: ca. 2min Feuerwehr löscht Hausbrand in Gildehaus

An der Waldseiter Straße in Gildehaus hat am Dienstagabend ein Einfamilienhaus gebrannt. Die Flammen breiteten sich im Erdgeschoss schnell aus. Die Bewohnerin wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist bislang unklar.