Feuerwehr Gildehaus rückt zur Übung aus

gn Westenberg. Die Feuerwehr Gildehaus ist, wie es in einer Mitteilung heißt, am Samstag gegen 15 Uhr zur jährlichen Magistratsübung ausgerückt. Das Szenario: Bei Schweißarbeiten ist in einer Maschinenhalle auf dem Betriebshof von J. Lansmann Gartenbau ein Feuer ausgebrochen. Ein Angestellter, der bereits mit eigenen Löschversuchen angefangen hatte, wird vermisst. Durch die entstehende Hektik auf dem Betriebsgelände wurde ein Radladerfahrer abgelenkt, der mit seinem Kollegen beschäftigt war, einen schweren Holzbehälter umzusetzen. Hierbei wurde der Mitarbeiter unter dem schweren Behälter eingeklemmt.

Die Feuerwehr musste also Menschenrettung unter schwerem Atemschutz und Brandbekämpfung trainieren. Mithilfe eines Hebekissens und hydraulischen Geräts konnte der eingeklemmte Mitarbeiter, der von einer Puppe gespielt wurde, befreit werden. Die anderen Feuerwehrleute stellten zur Brandbekämpfung die Wasserversorgung sicher und bauten eine Riegelstellung zum Schutz des Nachbargebäudes mithilfe des Hydroschildes auf.

Nach der Übung ging es zurück zum Feuerwehrhaus, wo die Übung besprochen wurde. Die Feuerwehrleute sprachen der Firma Lansmann Dank für die Unterstützung der Übung aus. Das sei nicht selbstverständlich und helfe der Feuerwehr, die Abläufe im Ernstfall stets verbessern zu können.