Feuerwehr Gildehaus rückt zu Garagenbrand aus

In der Garage eines Wohnhauses an der Pommernstraße in Gildehaus ist am späten Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner des Hauses sowie ein Nachbar konnten die Flammen mit Feuerlöschern und Wasser größtenteils selbst löschen.