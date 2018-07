Empfehlung - Feuerwehr fängt Schlange in Bad Bentheim

Bad Bentheim Die Bentheimer Wehr rückte am Donnerstag gegen 18.15 Uhr in die Hilgenstiege aus. Dort hatte ein Anwohner eine circa einen Meter lange Schlange in seinem Vorgarten entdeckt und die Einsatzkräfte zu Hilfe gerufen. Die Feuerwehr schaffte es, die Ringelnatter einzufangen. Im Anschluss brachte die Polizei das Tier zum Tierpark Nordhorn, berichtet die Feuerwehr. Der Einsatz war nach 45 Minuten zu Ende.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/feuerwehr-faengt-schlange-in-bad-bentheim-244439.html