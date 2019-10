Feuerwehr entdeckt Leiche bei Brand eines Schuppens

Bad Bentheim Als die Feuerwehrleute die Überreste des abgebrannten Unterstands auseinanderzogen, um mögliche Glutnester zu finden, entdeckten sie den leblosen Körper. Die Polizei sicherte den Einsatzort sofort als Tatort und nahm die Ermittlungen auf.

In einer Pressemitteilung von Samstagvormittag heißt es: „Aus noch ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zu Samstag ein Schuppen an der Ochtruper Straße in Brand. Eine Person kam dabei ums Leben. Anwohner wurden auf den Brand aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Nach Ablöschen des brennenden Schuppens wurde bei der Suche nach weiteren Glutnestern durch die Einsatzkräfte ein Leichnam gefunden. Um wen es sich bei der Person handelt, ist derzeit nicht abschließend geklärt.“

Gegen 2 Uhr war die Bentheimer Feuerwehr zu dem Brand an der Ochtruper Straße gerufen worden. Als die Einsatzkräfte ankamen, brannte der komplette Unterstand. Das Feuer war allerdings schnell unter Kontrolle gebracht. Die Feuerwehr aus Bad Bentheim war mit fünf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften Ort.