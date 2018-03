Feueralarm in der Fachklinik Bad Bentheim

Ein Schmorbrand in der Notstromversorgung hat die Feuerwehr am Sonntagabend zur Fachklinik Bad Bentheim ausrücken lassen. Es gab keine Verletzten, die Patienten konnten in ihren Zimmern bleiben. Die Feuerwehr leitete den Rauch über einen Schlauch ab.